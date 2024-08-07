"Ъ": пойманный на взятках генерал-майор ФТС Мурышов получал деньги через почтовый ящик

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Экс-начальник управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майор Дмитрий Мурышов, подозреваемый во взяточничестве, получал деньги через почтовый ящик, сообщил прокурор в рамках заседания военного суда столицы. Об этом пишет "Коммерсант".

Взятки проходили через ящик сотрудника ФТС Константина Колганова в его доме на Новом Арбате, уточнил прокурор. После этого Колганов передавал средства дальше по цепочке.

Первую сумму Мурышов получил в августе 2022 года, а затем еще одну взятку – в октябре. Общая сумма составила около 3,9 миллиона рублей. Позже Колганов сообщил об этих случаях правоохранителям.

Мурышова и его двух посредников арестовали в декабре 2022 года. По версии следствия, генерал-майор получил через посредника Илью Окорокова три взятки на 5,8 миллиона рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию. Взамен он пообещал содействие в перемещении товаров через таможенную границу.

Еще одну взятку в размере 4,4 миллиона рублей Мурышов получил через Окорокова и директора ООО "Вектор Фрахт" Дмитрия Нестеренко. В декабре 2023-го СК обвинил Мурышова в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей.

