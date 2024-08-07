Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование "ждунов"

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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", за соответствие которому нужно наказывать в административном и уголовном порядке.

В России "ждунами" считаются те, кто ждет возращения украинской армии и власти, при этом дискредитируя РФ, пояснил общественник в беседе с РИА Новости.

Инициатива поспособствует более эффективной борьбе с ними. Смирнов также предложил лишать российского гражданства и, возможно, депортировать соответствующих людей из государства. Заняться этим вопросом готова Крымская межнациональная миссия, уточнил он.

Похожее предложение ранее высказывал и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что "ждунов", получивших российский паспорт и ждущих прихода ВСУ на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, стоит изобличать и отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря. По мнению замглавы Совбеза РФ, хоть их и не так много, они вредят России.

Из новых регионов уже выдворили людей, не поддерживающих спецоперацию РФ, оскорбляющих флаг, гимн и президента России, на Украину, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что это были люди, которых было "не переубедить", и которым могла грозить опасность от соседей.

