Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе РФ от диалога с Украиной

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложными утверждения о том, что Россия якобы отказалась от диалога с Украиной по урегулированию конфликта. Так в своем телеграм-канале она прокомментировала соответствующее заявление главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера.

"Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022 года, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров", – написала дипломат.

Она предположила, что такое заявление могло также стать результатом того, что Миллер не следит за выступлениями своего начальника, госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, Захарова припомнила интервью последнего, которое тот дал в апреле текущего года.

"Если Мэтью Миллер ознакомится с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023 года, то он поймет, что дал или в штангу или дрозда", – подытожила представитель МИД РФ.

Ранее, комментируя инициированные Киевом консультации по украинскому кризису в саудовской Джидде, Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта невозможно на основе ультиматумов к России. По ее словам, Украина и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран.



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