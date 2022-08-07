Захарова заявила, что МИД находится в контакте с Кубой по пожару на нефтехранилище

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Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Министерство иностранных дел России и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для оказания содействия и координации возможных совместных действий из-за пожара на нефтехранилище. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что Куба запросила международную помощь.
"В эти тяжелые для Кубы дни выражаем самые искренние слова поддержки кубинским друзьям, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в опубликованном комментарии Захаровой.
Она подчеркнула, что пожар начался 5 августа после удара молнии в купол нефтехранилища в кубинской провинции Матансас, где находилось около 25 000 кубометров нефти. По ее словам, пламя перекинулось на соседний резервуар, а после прогремели несколько взрывов.
Захарова отметила, что тушение огня продолжается несколько суток. В числе пострадавших и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Ливан Арронте Крус.
Ранее сообщалось, что более 120 человек пострадали в результате крупного пожара на базе хранения нефти. В результате госпитализировали 121 пострадавшего, пятеро из которых находятся в критическом состоянии, еще трое – в тяжелом.
Новости мира: заседание СБ ООН по сектору Газа и пожар в нефтехранилище на Кубе
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