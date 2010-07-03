Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:38

ЦИК отклонил жалобу Русаковой на отказ в регистрации кандидатом в МГД

политика

16:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС

Центризбирком отклонил жалобу главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

"ЦИК постановляет жалобу Елены Леонидовны Русаковой на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу № 37 оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении комиссии.

Главе муниципального округа Гагаринский не хватило для регистрации 369 подписей. Как сообщило ее доверенное лицо, большая часть была забракована из-за ошибки, которую допустил нотариус – на обороте документа была опечатка в тексте верительной записи.

Рабочая группа ЦИК отказалась признать нотариуса виновным, поскольку кандидат должен был проверить готовый документ, считает член ЦИК Николай Левичев.

Всего ЦИК признал действительными еще 87 подписей. 7 вернули прямо в ходе заседания – они были забракованы из-за того, что сборщик из Рязани не указал, что город находится в Рязанской области.

Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 претендентов. Ранее ЦИК отклонил жалобу политика Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Александра Руденко.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика