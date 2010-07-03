ЦИК отклонил жалобу Русаковой на отказ в регистрации кандидатом в МГД

Центризбирком отклонил жалобу главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму.
"ЦИК постановляет жалобу Елены Леонидовны Русаковой на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу № 37 оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении комиссии.
Главе муниципального округа Гагаринский не хватило для регистрации 369 подписей. Как сообщило ее доверенное лицо, большая часть была забракована из-за ошибки, которую допустил нотариус – на обороте документа была опечатка в тексте верительной записи.
Рабочая группа ЦИК отказалась признать нотариуса виновным, поскольку кандидат должен был проверить готовый документ, считает член ЦИК Николай Левичев.
Всего ЦИК признал действительными еще 87 подписей. 7 вернули прямо в ходе заседания – они были забракованы из-за того, что сборщик из Рязани не указал, что город находится в Рязанской области.
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