ЦИК отклонил жалобу Русаковой на отказ в регистрации кандидатом в МГД

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Центризбирком отклонил жалобу главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

"ЦИК постановляет жалобу Елены Леонидовны Русаковой на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу № 37 оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении комиссии.

Главе муниципального округа Гагаринский не хватило для регистрации 369 подписей. Как сообщило ее доверенное лицо, большая часть была забракована из-за ошибки, которую допустил нотариус – на обороте документа была опечатка в тексте верительной записи.

Рабочая группа ЦИК отказалась признать нотариуса виновным, поскольку кандидат должен был проверить готовый документ, считает член ЦИК Николай Левичев.

Всего ЦИК признал действительными еще 87 подписей. 7 вернули прямо в ходе заседания – они были забракованы из-за того, что сборщик из Рязани не указал, что город находится в Рязанской области.

Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 претендентов. Ранее ЦИК отклонил жалобу политика Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Александра Руденко.