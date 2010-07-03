Замглавы ЦИК предложил упростить механизм сбора подписей

15:49
15:49
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Замглавы Центризбиркома Николай Булаев предложил упростить механизм сбора подписей за кандидатов – сделать так, чтобы подписные листы заполняли сами избиратели, а не сборщики. Об этом сообщает ТАСС.
"Наше предложение простое – давайте упростим все. Каждый избиратель пишет полную запись в подписном листе – фамилию, имя, отчество, паспорт, время внесения и собственную подпись", – заявил Булаев на заседании ЦИК 7 августа. В этом случае, уверен зампредседателя комиссии, "возможность фальсифицировать такие подписные листы будет близка к нулю".
Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь подчеркнула, что по итогам избирательной кампании 2019 года Центризбирком подготовит предложения по изменению избирательного законодательства. В частности, изменения коснутся механизма сбора подписей. "Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность в том, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать", – заявила Памфилова, добавив, что при пересмотре следует учесть целый ряд параметров. У ЦИК "есть предложения, которые сейчас оформляются и приобретают более четкие контуры", подытожила глава комиссии.
В Единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах России проведут более пяти тысяч выборов разного уровня, включая выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах страны изберут губернаторов, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Тогда же состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.
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