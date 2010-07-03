Третье тестирование системы онлайн-голосования пройдет 21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третье тестирование системы электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму, состоится 21 августа.

Принять участие в нем смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Чтобы протестировать систему, нужно подать заявку на участие в электронных выборах с 12 по 21 августа. Горожанам, которые уже это сделали, регистрироваться повторно не нужно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru. В личном кабинете должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в столице. Также следует подтвердить учетную запись (это можно сделать в любом центре "Мои документы", при себе обязательно иметь паспорт и данные СНИЛС). Заявления принимаются до 4 сентября включительно.

Заявления пройдут двойную верификацию. Специалисты используют ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Если система выдаст отказ пользователю, то данные проверят вручную.

В прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы, они прошли без значительных сбоев. 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля – проголосовали 3377 москвичей.

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны политического выбора. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Электронное голосование остается добровольным – сделать свой выбор можно и традиционным способом на избирательном участке.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата.

