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Российская сторона не прошла в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), управляющего органа между сессиями Конференции организации, которая собирается раз в два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктора Васильева.

По его словам, подобное решение приняли во время 43-й сессии Конференции. Он уточнил, что голосование было инициировано Западом, чтобы помешать Москве стать частью Совета в 2024 году, как это было предусмотрено механизмом в рамках Европейской региональной группы.

Васильев поделился, что на место России в Совет была выставлена Исландия. После тайного голосования РФ не преодолела необходимый порог, набрав 55 голосов. За Исландию проголосовали 95 делегаций.

"Мы не сможем быть членами Совета, как предполагалось по ротации с 2024 года, однако на следующей Конференции в 2025 году заявим свою кандидатуру на выборах", – отметил Васильев.

В объединение входят 49 стран. Сам Совет представляет собой орган управления ограниченного состава. Заседания организовываются в промежутках между Конференциями, на них утверждаются быстрые решения. Васильев рассказал, что сессии проходят два раза в год, однако существует опция внеочередных собраний.

Из этого следует, что российская сторона утратила возможность участвовать в согласовании и принятии решений по практическим аспектам работы ФАО. Вместе с этим дипломат подчеркнул, что при вхождении в следующем году в Совет Украины, ФАО станет еще больше политизированной. Однако Москва смогла увидеть, что вопрос о приостановке участия РФ в ФАО "непартнеры" поставить не решились, уточнил он.



При этом в апреле директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков сообщал, что, согласно уставу, Россию не могут исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Речь идет о технической организации, а не о политической, уточнял он.