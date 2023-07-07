Парламент Молдавии проголосовал за выход из конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ

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Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержан голосами 55 депутатов", – заявил спикер парламента Игорь Гросу.

На заседании выступил лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Он предложил исключить из повестки инициативы о денонсации ряда соглашений с СНГ. Батрынча обратил внимание на то, что членство в Межпарламентской ассамблее СНГ помогает республике поддерживать отношения со многими государствами Содружества. Депутаты данную идею не поддержали.

В конце мая Гросу сообщил об инициации выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отправил властям запрос на подготовку соответствующего проекта. В качестве аргумента он заявил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в нем не помогло республике решить насущные проблемы.

До этого президент Майя Санду отметила, что Москва стремилась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. Она назвала планы Кремля "очевидными". По ее мнению, они заключаются в том, чтобы использовать Молдавию в конфликте против Украины.

Ситуацию прокомментировали в МИД РФ. Замглавы министерства Михаил Галузин сообщил, что Евросоюз пытается настроить Кишинев на конфронтацию с российской стороной. Он обратил внимание на то, что антироссийская заряженность их миссии в стране даже не скрывается.

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