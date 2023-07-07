МИД РФ призвал партнеров не поставлять оружие Украине

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Российская сторона видит регулярное давление со стороны Запада и Владимира Зеленского, которые склоняют партнеров РФ поставлять Киеву вооружение. Москва решительно призывает не откликаться на подобные просьбы, передает сайт министерства иностранных дел России со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Обратили внимание на участившиеся в последний период утечки в мировые СМИ сведений о масштабной "охоте" по всему миру за вооружениями советского, российского и западного происхождения, а также боеприпасов к ним, развернутой США и их евроатлантическими союзниками в целях дальнейшей передачи киевскому режиму Владимира Зеленского", – заявила она.

По ее словам, западные государства и украинская сторона используют разные методы устрашения и шантажа вплоть до угроз физической расправы, ареста и изъятия имущества на Западе. С помощью подобного давления они хотят получить вооружения, которые те или иные страны в свое время закупали для нужд национальной обороноспособности, поделилась Захарова.

Россия в курсе, продолжила она, что многие государства, которые взаимодействуют с РФ в области военно-технического сотрудничества, все еще остаются под таким давлением. Речь идет в том числе о странах, на вооружении которых находятся устаревшие или непригодные для эксплуатации западные системы оружия и боеприпасы.

Захарова рассказала, что к первым относятся такие вооружения, как модификации танков Т-72 и -80, БМП первой, второй и третьей серий, вертолеты Ми-8, -17, -24, -28 и -35, самолеты Су-25, -27 и -30, широкий набор комплектующих и запасных частей к перечисленной технике. Кроме того, если говорить о западных системах вооружений с широким охватом по географической принадлежности, то речь идет о модификациях танков Leopard первого и второго поколений (ФРГ), боевых бронированных машинах Bradley, Stryker, М113, МАХХ PRO, Oshkosh и многих других, добавила дипломат.

Представитель министерства утверждает, что Запад и его союзники хотят получить для Киева в том числе самолеты F-16, Dassault Mirage (Франция), Saab JAS 39 Gripen (Швеция), Super Tucano (Бразилия), а также средства ПВО – ПЗРК Stinger (США), Mistral (Франция) и другие.

"Особый интерес проявляется также к установкам дистанционного минирования и разминирования, ремонтно-эвакуационным машинам, самому широкому спектру специализированной военной гусеничной и колесной техники", – поделилась Захарова.

Кроме США, стран Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Японии и некоторых других государств, которые по своей воле или по принуждению поставляют технику Украине, давлению подвергаются партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Захарова выразила признательность тем союзникам, которые смогли противостоять воздействию со стороны "коллективного Запада".

Вместе с этим дипломат подчеркнула, что все поставки через подставные фирмы, третьи или четвертые руки, российская сторона выяснит и отреагирует соответствующим образом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения Украине, исходящие от Запада, не повлияют на исход специальной военной операции. По его мнению, нынешняя обстановка более чем красноречиво это подтверждает.

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