Все угрожающие миротворцам в Приднестровье действия будут расценены как нападение – МИД РФ

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Любые действия, которые будут угрожать российским миротворцам в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в поселке Колбасна, которые они охраняют", – сказала она.

Так дипломат ответила на угрозы президента Украины Владимира Зеленского военнослужащим РФ, находящимся на территории Приднестровья.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял, что войска РФ ответят на провокации Киева в Приднестровье, если она последует.

Он подчеркнул, что любые провокационные действия в такой ситуации будут восприниматься как нападение на Россию.

В начале мая власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики попросили российскую сторону увеличить число миротворцев.

Уточнялось, что в зоне безопасности постоянно действуют не более 450 российских миротворцев, при этом их штатная численность, установленная документами комиссии, составляет 3,1 тысячи человек.



Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья