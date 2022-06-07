Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану – постпред РФ

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Москва не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что рассмотрение резолюции ожидается на текущей сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Ульянов подчеркнул, что намерение западных участников переговоров принять резолюцию по Ирану является контрпродуктивным для Совместного всеобъемлющего плана по ядерной программе (СВПД).

"Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией", – написал постпред РФ в своем телеграм-канале.

В январе 2020 года Иран отказался от ключевого ограничения по СВДП. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.