В МИД заявили о готовности посольств РФ в Европе к провокациям на 9 мая

Фото: 123RF/mikrokon

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о готовности российских посольств в недружественных странах Евросоюза (ЕС) к провокациям в День Победы, который празднуется 9 мая, передает ТАСС.

"Наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти нашей общей встречают сопротивление, порой – провокации", – объяснил Грушко.

Он также рассказал, что российские посольства в Европе подготовили обширную программу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе посещение могил и мест, связанных с подвигами советских солдат. По словам замглавы МИД РФ, диппредставительства проведут акцию "Бессмертный полк".

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Европа и Украина пытаются омрачить празднование 80-летия Победы в ВОВ. В ведомстве привели в пример властей ФРГ, которые решили не допустить послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступала с угрозами о "неких последствиях" в адрес тех лидером ЕС, которые планируют приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в ВОВ.

Однако глава МИД России Сергей Лавров назвал такие действия стремлением к возрождению идеологии нацизма. По его словам, РФ не намерена мириться с этим и приложит все усилия, чтобы данная идеология "не поднимала голову".

