Байден выразил уверенность, что встреча с Путиным пройдет в июне

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Американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным пройдет в июне, однако конкретное время и место еще не определено, сообщает ТАСС.
"Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается", – уточнил президент США.
Он также добавил, что ситуация на российско-украинской границе не повлияет на его желание провести встречу в формате "один на один".
13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.