Политолог оценил заявление премьера Чехии об отношениях с Россией

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша об отношениях между Москвой и Прагой. Об этом сообщает RT.
"Это заявление можно оценить как лицемерное", – сказал специалист.
По его словам, в Чехии многие люди, являющиеся избирателями, хорошо относятся к России. Чешским политикам необходимо это понимать, подчеркнул эксперт.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что напряжение в отношениях Москвы и Праги следует успокоить. По его словам, нынешняя ситуация разогрета эмоциями.
Шаповалов считает, что это заявление является лицемерным желанием продемонстрировать своим гражданам стремление к нормализации отношений с Россией.
17 апреля Бабиш сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для предотвращения поставок вооружения на Украину.
После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
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