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В Евросоюзе провозглашен курс на милитаризацию и перевооружение Европы. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги прошедшего в Брюсселе внеочередного саммита ЕС.

По словам дипломата, ход дискуссий и результаты мероприятия лишь подтверждают неоднократно дававшиеся РФ оценки стремительного перерождения некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединенное, одержимое идеей нанести России "стратегическое поражение".

"Брюссель продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений. Вместо того чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога", – отметила Захарова, чьи слова опубликованы на сайте МИД.

Представитель дипведомства уточнила, что "долговое закабаление" будущих поколений европейских жителей маскируется "болтовней о российской угрозе". Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляции о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" ЕС.

В МИД выразили уверенность, что страны Мирового большинства, знакомые с колониальными практиками европейских "демократий" и попытками их возрождения со стороны ЕС за счет ведения диалога с внешними партнерами с позиции силы, сделают необходимые выводы.

Отсутствие решительной реакции на нанесение Украиной прямого ущерба энергобезопасности ряда стран – членов Евросоюза Захарова назвала демонстрацией того, что защита отдельных участников сообщества и их интересов не является приоритетом работы Евросовета и Еврокомиссии.

План милитаризации Европы (ReArm EU) был согласован лидерами государств ЕС на саммите в Брюсселе. Согласно документу, уточняли журналисты, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

Однако РФ может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это, по его мнению, может потребоваться для обеспечения безопасности страны.