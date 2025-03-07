Посол РФ Келин: создание британских баз на Украине неприемлемо для Москвы

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Создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для РФ, поскольку это будет означать появление инфраструктуры НАТО, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Так он прокомментировал планы Британии создать коалицию из стран, которые поддерживают Киев. Такая коалиция бы предполагала отправку военных на Украину после завершения военных действий.

"Придется создавать базы там, об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна – на Азовском море, другая – на Черном море. Об этом речь шла весьма давно", – заявил Келин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в Евросоюзе создали план по защите неба Украины от российских ракетных атак, сообщали СМИ. Программа "Небесный щит" якобы предусматривает отправку на Украину 120 истребителей, которые бы патрулировали небо государства на расстоянии от линии фронта. Самолеты могли бы перехватывать крылатые ракеты и БПЛА.

