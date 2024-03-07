В МИД пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей

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Москва ответит Литве, если та начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

По словам дипломатов, если Вильнюс реализует свое решение, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне, и без ответа подобные дискриминационные действия не останутся.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 11 марта истекает срок, который литовские власти отвели на то, чтобы вывезти или перерегистрировать машины, зарегистрированные в РФ. В МИД добавили, что еще в сентябре предупреждали россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий.

"Вновь призываем граждан России воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности", – заявили дипломаты.

В заключение они добавили, что страны Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России государств. Россиянам в связи с этим рекомендуется воздержаться от поездок в эти страны.

Ранее литовские таможенники заявили, что начнут конфисковать авто с российскими государственными регистрационными знаками с 11 марта. Поэтому таможня Литвы попросила владельцев таких машин покинуть территорию страны в назначенный срок либо зарегистрировать авто в Евросоюзе.

В исключения попали авто, которые следуют в Калининградскую область транзитом, а также из региона. Тем не менее, подчеркнули в таможне, такие автомобили смогут находиться в государстве только 24 часа, при этом внутри обязательно должен быть владелец машины.

11 сентября 2023 года Литва уже перестала пропускать автомобили с российскими ГРЗ. Однако какое-то число машин с такими номерами, по данным таможенников, все еще находится на территории государства.

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