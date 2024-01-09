Литовская таможня возобновила пропуск грузового транспорта

Фото: телеграм-канал "ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА"

Литва возобновила пропуск грузового транспорта на границе, сообщается в телеграм-канале подведомственного Минтрансу РФ Росгранстроя.

"После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на российско-литовской границе груженые фуры в штатном режиме проходят контрольные мероприятия в пунктах пропуска "Чернышевское" (Калининградская область) и Кибартай (Литва). На данный момент свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска "Чернышевское" есть на терминале самообслуживания, уточнили в Росгранстрое.

В ведомстве также поделились, что в пунктах пропуска Забайкальск на границе с Китаем и Бугристое на границе с Казахстаном система также осуществляет деятельность штатно. Свободные слоты для пересечения границы имеются.

С 6 по 8 января в литовских КПП, в том числе Кибартай (на российской стороне – пункт пропуска "Чернышевское", Калининградская область), проводились мероприятия по обслуживанию таможенной системы. Проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска в этот период был ограничен.

До этого сообщалось, что на КПП "Чернышевское" в Калининградской области введут новый порядок формирования очереди грузовых автомобилей. На международном автомобильном пункте пропуска на российско-литовской границе с 11 октября можно будет зарезервировать очередь не только очно, но и заранее при помощи электронного сервиса.

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