Литовские таможенники анонсировали конфискацию авто с российскими номерами с 11 марта

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Литовские таможенники заявили, что начнут конфисковать авто с российскими государственными регистрационными знаками (ГРЗ) с 11 марта. Об этом говорится на сайте службы.

Поэтому таможня Литвы попросило владельцев таких машин покинуть территорию страны в назначенный срок, либо зарегистрировать авто с Евросоюзе.

"Лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля", – уточнили там.

Однако в исключения попали авто, которые следуют в Калининградскую область транзитом, а также из региона. Тем не менее, подчеркнули в таможне, такие автомобили смогут находиться в государстве только 24 часа, при этом внутри обязательно должен быть владелец машины.

11 сентября 2023 года Литва уже перестала пропускать автомобили с российскими ГРЗ. Однако какое-то число машин с такими номерами, по данным таможенников, все еще находится на территории государства.

По данным губернатора Калининградской области Антона Алиханова, что ограничение на въезд не коснется проезда по упрощенным транзитным документам.

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