Байден намерен нарастить расходы Пентагона, но снизить траты на самолеты – СМИ

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Американский лидер Джо Байден намерен запросить у конгресса увеличение расходов в новом финансовом году. Оно составит 1% и достигнет 850 миллиардов долларов, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, Белый дом может попросить уменьшить расходы на истребители пятого поколения F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Вирджиния". В общей сложности администрация хочет закупить не 83 истребителя, а 70, считают журналисты.

Кроме того, американские власти планируют заключить на строительство подлодок шесть контрактов вместо семи.

Проект будет рассмотрен до нового финансового года, который начнется 1 октября 2024 года. Изначально увеличение должно было быть большим, однако Белый дом до сих пор ограничен сделкой с конгрессом по повышению потолка госдолга.

Между тем стало известно, что палата представителей американского конгресса утвердила инициативу, предполагающую продление финансирования ряда федеральных ведомств до 30 сентября.

В пакет расходов включили 467,5 миллиарда долларов. Проект, помимо прочего, предполагает выделение денег для части ведомств США по таким направлениям, как сельское хозяйство, транспорт, наука, торговля, энергетика и другие.

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