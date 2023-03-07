Фракция "Яблоко" не будет реагировать на просьбу депутата ГД закрыть партию

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фракция "Яблоко" не будет как-либо реагировать на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова к Минюсту с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии партии. Об этом заявил глава политической организации в Мосгордуме Максим Круглов, сообщает "Газета.ру".

"Думаю, что "Яблоко" на это отвечать никак не будет. Собака лает, караван идет. На нашу партию уже было множество доносов, реагировать на каждый невозможно", – сказал он.

Ранее Новичков направил министру юстиции РФ Константину Чуйченко обращение с просьбой рассмотреть вопрос о ликвидации партии "Яблоко". По мнению депутата, фракцию следует проверить по теме присоединения Крыма к России, а также по вопросу вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Поводом для этого послужила предложенная партией инициатива. Фракция внесла в Мосгордуму проект, согласно которому в РФ предлагается объявление амнистии по уголовным делам за распространение фейков о ВС России и призывы к санкциям против государства.

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