Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Сенаторы Совфеда одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность страны.

Согласно инициативе, будет расширен перечень преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.

Предполагается, что речь идет не о любых средствах или собственности. Проект охватит лишь то имущество, которое было получено преступными методами. Под инициативой было поставлено 395 подписей.

В конце января проект был принят депутатами Госдумы. Поправки будут внесены в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ.

Инициативу во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным предложили зампредседателя Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

Проект рекомендовали принять в том числе в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.

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