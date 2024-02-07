07 февраля, 11:12Политика
Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сенаторы Совфеда одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность страны.
Согласно инициативе, будет расширен перечень преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.
Предполагается, что речь идет не о любых средствах или собственности. Проект охватит лишь то имущество, которое было получено преступными методами. Под инициативой было поставлено 395 подписей.
В конце января проект был принят депутатами Госдумы. Поправки будут внесены в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ.
Инициативу во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным предложили зампредседателя Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.
Проект рекомендовали принять в том числе в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.
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