Взрывы произошли в Харькове и Николаеве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Новости Николаева"

В Харькове и Николаеве произошли взрывы, ранее на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В свою очередь, харьковский мэр Игорь Терехов в своих соцсетях подтвердил, что в городе прогремели взрывы.

Ранее в украинской прессе писали, что в ночь на 2 февраля в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области была слышна серия взрывов.

На тот момент воздушная тревога действовала в четырех украинских регионах: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

До этого, в ночь на 1 февраля, СМИ Украины также информировали о взрывах в Харькове. Какие-либо подробности также не уточнялись.

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