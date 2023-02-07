Шойгу заявил об открытом призыве США к захвату территорий России

Фото: kremlin.ru

США и союзники пытаются затянуть боевые действия на Украине, поставляя стране новые виды вооружения и призывая армию захватывать территории России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории", – цитирует его ТАСС.

По словам Шойгу, подобные действия со стороны США и западных стран могут спровоцировать усиление эскалации, уровень которой сложно предсказать в настоящее время.

Ранее министр обороны РФ сообщил, что за январь в спецоперации Украина потеряла более 6 500 бойцов. Согласно информации Шойгу, в сражениях украинская армия, помимо прочего, лишилась 26 самолетов, 7 вертолетов, а также 208 беспилотников, 341 танка и других бронированных машин.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой для ВСУ обстановке в ДНР. По его словам, украинская армия подвергается давлению и на других направлениях.



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