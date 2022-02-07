Турецкий политик призвал Анкару признать Крым российским

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Турции необходимо признать Крым российским, заявил генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Он отметил, что для сотрудничества России и Турции на Черном и Средиземном морях есть стойкий фундамент.

"Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России", – цитирует Перинчека РИА Новости.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что в настоящий момент Украина не сможет получить Крым военным путем. Он заявил, что невозможно и возвращение военным путем неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, поскольку это повлечет множество жертв.

