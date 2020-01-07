Мосгордума начнет весеннюю сессию 20 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мосгордума приступит к работе весенней сессии 2020 года 20 января. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Он сообщил, что зимний перерыв в работе Московской государственной думы был начат 30 декабря. Он продлится до 19 января включительно, после чего депутаты приступят к весенней сессии.

Отмечается, что последнее заседание московского парламента в рамках осенней сессии прошло 25 декабря 2019 года.

Ранее Мосгордума утвердила смету расходов на работу столичного парламента в 2020 году. Согласно данным, общий объем бюджетных ассигнований составил 2 миллиарда 318,3 миллиона рублей.