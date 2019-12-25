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Политика

20:38

Мосгордума утвердила смету расходов на работу столичного парламента в 2020 году

город политика экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгордума приняла постановление о смете расходов на обеспечение деятельности столичного парламента в 2020 году, сообщает Агентство "Москва".

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 2 миллиарда 318,3 миллиона рублей. Для законопроектных и экспертных работ запланировано 9 миллионов рублей, на эксплуатацию информационных систем и ресурсов – 92 миллиона 721 тысяча.

Закупка товаров, работ и услуг, необходимых для работы Мосгордумы, обойдется в 725 миллионов 279 тысяч рублей. Это более чем на 5,5 миллиона меньше, чем в 2019 году.

Мосгордума также приняла закон об исполнении бюджета города за минувший год. Его расходная часть была исполнена на 97,3% от плановых значений. Объем расходов превысил 2,3 триллиона рублей.

В минувшем году вырос объем внутреннего валового продукта, уменьшилось число безработных и отмечался рост среднемесячных доходов граждан. По сравнению с 2017 годом поступления в бюджет города увеличились на 13%. В 2018-м Москва заработала на 61,5 миллиарда рублей больше, чем потратила.

С 30 декабря 2019-го по 19 января 2020-го столичный парламент уйдет на зимний перерыв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников закрыл последнее в 2019 году заседание и поздравил коллег с наступающим Новым годом.

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