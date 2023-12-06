Захарова заявила, что в РФ из сектора Газа прибыли 883 россиянина

Фото: МЧС России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию из сектора Газа эвакуировали 883 человека. Об этом сообщает RT.

По словам дипломата, общее число эвакуированных с 12 ноября на данный момент составляет 898 граждан РФ.

"В Россию уже прибыли 883 человека из около 1 100 обратившихся за помощью", – сообщила она.

Между тем еще около 100 россиян и членов их семей ожидают эвакуации из Газы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. По ее словам, часть человек находятся в уже согласованных списках, остальные – в перечне, который только планируют изучить.

Вместе с этим Зарипова добавила, что в среду, 6 декабря, вывоза россиян из анклава не запланировано.

При этом ранее местные СМИ сообщали, что 6 декабря Газу смогут покинуть два россиянина, выезд которых одобрила пограничная служба региона. Россияне оказались в числе 296 иностранцев. Речь шла об Александре и Анастасии Яакуб 2017 и 2007 годов рождения.

До этого, в ночь на 5 декабря, в Москве приземлился девятый спецборт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами. На борту самолета находились 120 человек.



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