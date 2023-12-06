Захарова обвинила ОБСЕ в умалчивании гибели журналистов в секторе Газа

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не замечает гибель более 40 журналистов на Ближнем Востоке, а лишь прикрывается тем, что занимается вопросами только европейской части континента. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, за два месяца, по некоторым данным, погибли уже более 40 журналистов, а также еще около 10 тяжело ранены.

"В ОБСЕ есть уполномоченный по защите прав журналистов, безопасности и так далее. Вы что-нибудь слышали от этой структуры персонально по какому-то журналисту или в целом по ситуации? Вклад этого человека на данной должности – нулевой, ни о чем", – отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ указала на то, что среди погибших и раненых журналистов есть и представители СМИ стран, участвующих в ОБСЕ. Однако, как она утверждает, организацию не волнует то, в каком регионе эти люди погибли.

"Это же чудовищно, когда мы слышим, что "вы знаете, это же не в границах ОБСЕ", – добавила министр.



При этом Захарова призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что все международные договоры и документы в защиту журналистов не работают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ можно попытаться спасти как площадку для диалога, однако ее шансы невелики. По его словам, организацию создали изначально для широкого диалога в рамках всей Европы на основе взаимоуважения. В результате она превратилась в придатки ЕС и НАТО, сделав из них маргинальные структуры для использования в рамках своей политики.



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