В Совфеде назвали возможную дату выборов президента РФ

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Совет Федерации РФ на заседании 7 декабря обсудит назначение даты проведения президентских выборов в России на 17 марта. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

"Проект постановления мы подготовили", – уточнил он.

По его словам, на заседание также пригласили главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову, которая должна решить вопрос о многодневном голосовании на выборах президента РФ в соответствии с законом.

"Я с ней переговорил заранее об этом", – заключил сенатор.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в парламенте сообщили, что Совет Федерации может объявить дату выборов российского президента 13 декабря. Предположительно, они состоятся 17 марта 2024 года.

Также СМИ заявляли, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг Песков, отметив, что российский лидер еще не принял решение о своей кандидатуре на выборы в следующем году. По его словам, информация об этом будет позже.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.

