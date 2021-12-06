Белоруссия расширила список лиц, чей въезд в страну нежелателен

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Белоруссия расширила список лиц, чей въезд на территорию страны нежелателен. Как сообщили в МИД страны, данные меры были приняты в ответ на новые санкции Запада, пишет RT.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", – говорится в сообщении.

2 декабря Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко.

Позже в МИД Белоруссии заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры на санкции Запада. Там также отметили, что санкции направлены на удушение страны, ухудшение и усложнение жизни белорусов.

В ведомстве утверждают, что все, кто подпал под санкции, так или иначе способствовали миграционному кризису на границе с ЕС, финансировали "режим" Лукашенко и участвовали в подавлении демократии и прав человека.