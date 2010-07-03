Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об "умных счетчиках"

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министра энергетики России Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Она напомнила, что закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в России" приняли в конце 2018 года, а вступить в силу он должен 1 июля 2020 года.

"Ничего не делается министерством энергетики России, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание", – цитирует Матвиенко RT.

По ее словам, после апрельского совещания не был подписан ни один нормативный акт. "Ну что это за безобразие, что это за безответственность!" – возмутилась спикер Совфеда.

Замминистра энергетики России Анастасия Бондаренко выразила уверенность, что к моменту вступления закона в силу подзаконные акты будут готовы. Матвиенко ответила, что чиновница не владеет информацией, и порекомендовала подробнее изучить вопрос.

Владимир Путин подписал закон, вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии, 28 декабря 2018 года. С 1 июля 2020 года обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета переносятся с потребителей на поставщиков.

В случае с многоквартирными домами решение об установке счетчиков должны принимать гарантирующие поставщики, в случае прочих потребителей – сетевые организации. Потребителю не нужно будет эксплуатировать и менять прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя.