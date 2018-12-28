Путин подписал закон об единых правилах установки "умных счетчиков"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, разработанному Минэнерго, с 1 июля 2020 года обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета переносится с потребителей на поставщиков.

В случае с многоквартирными домами решение об установке счетчиков должны принимать гарантирующие поставщики, в случае прочих потребителей – сетевые организации.

Потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать и менять прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя.

Для отрасли такое решение должно стать инструментом для сокращения издержек за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, а также повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести индивидуальные счетчики тепла, с помощью которых собственники смогут сами регулировать температуру в помещениях. Такую инициативу поддержали профильные министерства