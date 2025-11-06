В ЕК не стали комментировать информацию о новых визовых ограничениях для россиян

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия не стала комментировать информацию о том, что Евросоюз прекратит выдачу шенгенских мультивиз россиянам.

"На данный момент у нас нет комментариев по этому поводу", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Евросоюз собирается прекратить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России "в большинстве случаев". По данным СМИ, новые правила могут вступить в силу на этой неделе.

Ожидается, что россияне смогут получить визу только на однократный въезд, за некоторыми исключениями, например по гуманитарным соображениям. При этом Еврокомиссия пока не может ввести полный запрет на въезд в ЕС для российских туристов, так как выдача виз остается национальной компетенцией. Тем не менее такое решение значительно усложнит этот процесс.

