Силы ПВО сбили над российскими регионами 75 украинских дронов за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 6 ноября 75 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, над Волгоградской областью было перехвачено 49 БПЛА, над Крымом – 7, а над Воронежской областью – 6. Кроме того, 4 дрона удалось нейтрализовать над Ростовской областью, 3 – над Белгородской областью и еще 2 – над Орловской.

По 1 беспилотнику удалось сбить над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

Во время массированной атаки по Волгоградской области украинский БПЛА попал в 24-этажный жилой дом, расположенный на улице Гаря Хохолова. В результате были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов.

От попадания осколков погиб мирный житель. В свою очередь, администрация города поручила подготовить пункт временного размещения в лицее № 10.

Еще в нескольких районах Волгограда выявлены повреждения остекления в домах и автомобилях. Кроме того, на территории промзоны в Красноармейском районе начался пожар. Огнеборцы уже приступили к тушению возгорания.

