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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что в РФ видит больше дружелюбия, чем в Европе, потому что россияне всегда готовы помочь иностранцам. Об этом она заявила в интервью для RT, опубликованном в телеграм-канале.

В данный момент Кнайсль занимает пост руководства в Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в СПбГУ. Она заявляет, что чувствует себя в России как дома и хочет только улучшить свой русский язык.

Экс-дипломат также пожаловалась на своих сограждан и жителей Центральной Европы. По ее мнению, им свойственно занимать "скользкие позиции", тогда как в России жители более прямолинейны и дружелюбны.

Ранее сообщалось, что Кнайсль получает зарплату в России в рублях. Она сказала, что следит за курсом доллара и евро, но ее это касается в меньшей степени, поскольку она больше не имеет отношения к ЕС.

Также этим летом экс-глава МИД Австрии жила в Рязанской области в деревне Петрушово, где арендовала дом. Там она посетила праздник "Макушка лета", посмотрела выступления и пообщалась с местными жителями и гостями фестиваля.

Бывшая глава МИД Австрии приехала на лето в Россию