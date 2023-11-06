Блинкена шокировала неудачная попытка обнять главу МИД Турции – СМИ

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Турецкая газета Sabah обратила внимание на реакцию государственного секретаря США Энтони Блинкена, который пытался обнять главу МИД Турции Хакана Фидана.

После рукопожатия госсекретарь пытался обнять Фидана, что вынудило его сделать шаг назад. Газета назвала произошедшее шоком для Блинкена.

"Эти мгновения отразились на его лице", – пишет издание.

Кроме того, турецкий журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену "держать социальную дистанцию".

Ранее о планах Фидана встретиться 6 ноября с госсекретарем США заявили в дипведомстве Турции. В ведомстве указывали, что на переговорах с Фиданом он обсудит ситуацию в секторе Газа и региональные проблемы.

В субботу, 4 ноября, госсекретарь США посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа.

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