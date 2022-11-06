ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ в воскресенье утром выпустили четыре ракеты HIMARS по городу Стаханов в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в СЦКК.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS", – сказали в представительстве.

Информация о жертвах и разрушения в настоящее время уточняется.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Снаряды попали в многоквартирный дом. В результате погибла одна женщина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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