08:30Политика
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ВСУ в воскресенье утром выпустили четыре ракеты HIMARS по городу Стаханов в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS", – сказали в представительстве.
Информация о жертвах и разрушения в настоящее время уточняется.
Ранее украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Снаряды попали в многоквартирный дом. В результате погибла одна женщина.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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