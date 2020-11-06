Спикер палаты представителей США заявила, что Байден станет президентом

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден получил мандат избирателей. В скором времени он может стать американским главой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом", – заявила Пелоси. По словам спикера, ожидается счастливый день для США.

Байден также заявил, что готов выступить с обращением к нации вечером 6 ноября. По данным источников, кандидат на президентский пост не планирует "ждать итогов рассмотрения исков в суде".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В штабе кандидата в президенты США Джо Байдена уже говорили о его победе на выборах. Там также сказали, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд Дональда Трампа, представляющего республиканцев.