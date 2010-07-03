Сенатор Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

Фото: http://council.gov.ru
Сенатор Николай Журавлев избран на должность вице-спикера Совета Федерации. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Николай Андреевич с 2011 года работает в Совете Федерации, был заместителем председателя комитета, первым заместителем председателя комитета. В настоящее время он председатель комитета, то есть он прошел все ступени, можно сказать, нашего социального лифта", – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.
Она добавила, что Журавлев включен в резерв президента. По словам Матвиенко, сенатор за все годы работы в Совете Федерации проявил себя как ответственный и принципиальный человек.
"Хочу поздравить вас с избранием на высокую должность. Пожелать вам успехов. Я надеюсь, что вы оправдаете доверие коллег", – заключила Матвиенко.
Кандидатура Журавлева на пост вице-спикера палаты была ранее одобрена на Совете верхней палаты. Журавлев занимал должность председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Место вице-спикера стало вакантным после кончины в начале октября занимавшего этот пост Евгения Бушмина. Он родился в 1958 году. Окончил Горьковский государственный университет по специальности инженер-экономист, позднее получил степень кандидата экономических наук.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Бушмина отличали доброта, отзывчивость, порядочность и высокий профессионализм. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отметил, что Бушмин многое сделал для развития финансовой системы страны на разных постах.
Он занимался вопросами бюджета и финансовых рынков. В 1998–2001 годах был заместителем министра финансов. Бушмин имеет ордена Почета, Александра Невского, а также медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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