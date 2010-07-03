Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Фото: ТАСС/ Петр Ковалев

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко.

"Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", – сказал Тимченко.

Похороны Бушмина пройдут 8 октября.

С избранием нового вице-спикера Совфед спешить не будет, уточнил Тимченко. По его словам, в этом нет срочной необходимости и спешка не нужна.

"Вряд ли на ближайшем заседании будет рассматриваться этот вопрос", – заключил председатель комитета.

Бушмину был 61 год. Он занимался вопросами бюджета и финансовых рынков. В 1998–2001 годах был заместителем министра финансов.