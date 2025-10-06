Форма поиска по сайту

06 октября, 18:31

Политика
Политик Михкельсон счел "низким поступком" обвинение Польши и Прибалтики в начале СВО

В Эстонии ответили на заявление Меркель о вине Польши и Прибалтики в начале СВО

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о косвенной вине Польши и стран Балтии в начале СВО "бросают на нее тень", заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

"К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии", – цитирует RT пост политика в соцсети Х.

Михкельсон также счел заявление Меркель "очень низким поступком" с ее стороны.

Ранее бывший канцлер ФРГ обвинила Польшу, Эстонию, Латвию и Литву в начале спецоперации на Украине. По ее словам, в 2021 году она выступала за создание нового формата диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, однако указанные государства выразили недовольство инициативой.

В результате предложение так и не было реализовано, сказала Меркель и добавила, что российско-украинский конфликт начался после ее ухода с поста канцлера Германии.

