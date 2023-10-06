МИД Ирана назвал политической акцией присуждение Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи счел политической акцией присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Решение Нобелевского комитета является политической акцией, которая соответствует интервенционистской и антииранской политике некоторых европейских правительств <...>, а также демонстрирует разочаровывающее отклонение от его первоначальных целей", – подчеркнул он.

Норвежский нобелевский комитет ранее объяснил вручение премии Мохаммади ее борьбой против угнетения женщин, а также продвижением человеческих прав и свобод. Сейчас женщина отбывает тюремный срок, однако даже это, пояснили в организации, не помешало ей продолжить борьбу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на присуждение Нобелевской премии мира 2023 года иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, заявил об отсутствии комментариев по теме.



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