Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за атак Вооруженных сил РФ с флангов. Об этом заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

"ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают "эластичный жгут": украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции", – отметил он.

Эксперт заметил, что Украина находится в плачевном положении. Он считает, что в стране может произойти полноценный демографический кризис, так как в ближайшем будущем там может не остаться мужчин. Джонсон добавил, что властям стоит понимать, что это проблема, так как на Украине не будет отцов и некому будет заводить детей.

До этого Джонсон заявил, что Запад отправляет Киеву устаревшие боевые системы, которые сам признал ненужными. По его словам, технике, предоставляемой Киеву, нужен ремонт. Он считает, что ВСУ не способны одержать победу, так как полностью зависят от поставок других стран.