Канадец отказался пожать руку премьеру Трюдо из-за финансирования Украины

Фото: twitter.com/realmonsanto

На встрече премьер-министра Канады Джастина Трюдо с гражданами один из присутствующих отказался жать ему руку и обвинил в финансировании Украины. Видео с мероприятия разошлось в cоцсети Х (ранее Twitter).

На кадрах видно, что Трюдо вышел поприветствовать людей и обменялся рукопожатиями с парой человек. Когда премьер подошел к третьему человеку, тот отказался пожать руку Трюдо. В этот же момент мужчина обвинил премьера в потере страны и финансировании Украины за счет общественных денег.

"Вы посылаете их Украине, да? Вы посылаете их парню (президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Прим. ред.), который убивает свою собственную страну", – заявил канадец премьеру.

В ответ Трюдо отверг обвинения, назвав их российской пропагандой. Он также поинтересовался, слушал ли канадец заявления Владимира Путина. И добавил, что мужчина знает много "фейков из России". После этих слов от ушел, но мужчина успел крикнуть ему в след, что не слушает фейки самого Трюдо, который "сам все зацензурировал".

22 сентября во время выступления Зеленского в канадском парламенте собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунка, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС "Галиция".

Позже спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота извинился за приглашение националиста. Он заявил, что ни депутаты, ни члены делегации Украины не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Глава МИД Мелани Жоли назвала произошедшее "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". 27 сентября Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

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