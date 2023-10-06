Александр Дугин предложил заменить символы "V" и "Z" на символ Христа и веры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Известный философ Александр Дугин предложил поменять символы "V" и "Z" на символ Христа и веры. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Важно называть вещи своими именами, так как название может влиять на их суть и значение, уверен философ. Эти религиозные символы важны и священны для всего русского народа. Кроме того, они не обидят людей, которые имеют иную религию, добавил Дугин.

Ранее Нагатинский суд Москвы продлил срок ареста бывшему полицейскому Ивану Рыбину, которого обвиняют в сборе персональной информации о журналистке Дарье Дугиной. Сведения затем были использованы во время организации ее убийства. Бывший сотрудник пробудет под стражей до конца февраля 2024 года.

Дарья Дугина погибла в результате теракта в ночь на 21 августа 2022 года, в поселке Большие Вяземы на Можайском шоссе в Подмосковье. Автомобиль журналистки взорвался во время движения. Целью террористов был отец девушки – Александр Дугин, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Спустя год после трагедии в Донецке появилась улица Дарьи Дугиной.

"Московский патруль": в Москве начался суд над причастным к убийству Дарьи Дугиной