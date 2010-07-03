Проблемы в ЕврАзЭС совершенствуют его работу – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возникающие внутри Евразийского экономического союза проблемы совершенствуют его работу. Так он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"68 или 62 крупных искусственных барьера возведены в нашем союзе. Я вижу большой интерес к нашему союзу, и этот интерес важен не только с точки зрения, что к нам идут, он важен прежде всего с точки зрения, что они нас подталкивают к тому, чтобы мы были более совершенными, более симпатичными и привлекательными для другого мира", – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил, что интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации. Он уточнил, что суверенитет для обеих стран – это святое и его страна не собирается жертвовать своим суверенитетом в угоду конъюнктурным соображениям.

В конце 2018 года Белоруссия и Россия договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Летом 2019 года прошли переговоры лидеров государств.

К 1 ноября страны планируют разработать дорожные карты по интеграции, к середине 2020 года – унифицированное законодательство. С 2021 года будут запущены нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки на общих правилах.

