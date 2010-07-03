Проблемы в ЕврАзЭС совершенствуют его работу – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возникающие внутри Евразийского экономического союза проблемы совершенствуют его работу. Так он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"68 или 62 крупных искусственных барьера возведены в нашем союзе. Я вижу большой интерес к нашему союзу, и этот интерес важен не только с точки зрения, что к нам идут, он важен прежде всего с точки зрения, что они нас подталкивают к тому, чтобы мы были более совершенными, более симпатичными и привлекательными для другого мира", – сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии отметил, что интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации. Он уточнил, что суверенитет для обеих стран – это святое и его страна не собирается жертвовать своим суверенитетом в угоду конъюнктурным соображениям.
В конце 2018 года Белоруссия и Россия договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Летом 2019 года прошли переговоры лидеров государств.
К 1 ноября страны планируют разработать дорожные карты по интеграции, к середине 2020 года – унифицированное законодательство. С 2021 года будут запущены нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки на общих правилах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.