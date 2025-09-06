Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в рамках Восточного экономического форума о своем дедушке Владиславе Мачулко, который сражался на озере Хасан. Ее слова приводит ТАСС.

Она выразила сожаление о том, что у нее не было возможности обсудить это дедушкой, и подчеркнула, что это "жизненное упущение" можно компенсировать только работой с документами.

"Это как раз часть Второй мировой войны, которая начиналась закручиванием этой спирали на дальневосточных рубежах. И он принимал участие в создании, в строительстве укрепрайонов на Дальнем Востоке. То есть, для меня это тоже символично. Представляете, как вот это все сошлось. Вот поэтому, конечно, с особым чувством приехала я сюда во Владивосток", – отметила Захарова.

Кроме того, она напомнила, что Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке, "разгромом японского милитаризма". По словам представителя МИД, это символично, поскольку Азия стала "стабилизирующим фактором в мире хаоса".

"Как Азия дала свой ответ не втягиванием в санкционные махинации, авантюры, не подключением к политизированности через украинизацию повестки международных организаций, через призывы к настоящему миру, политическому процессу, через свои истинные попытки найти формулы мира, а не подключением к лжеформулам мира", – подчеркнула Захарова.

Помимо этого, дипломат указала на то, что на параде в ознаменование окончания Второй мировой войны, который проходил в Пекине, присутствовал Владимир Путин и главы других стран, однако не было Евросоюза и стран НАТО.

Ранее Захарова назвала "мракобесием" слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы победе под СССР в 1944 году. Она добавила, что подобные высказывания допускают в угоду времени, а также обратила внимание на то, что в тот год Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма.

