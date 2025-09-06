CBS: Трамп издал указ о введении санкций против удерживающих американских граждан стран

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ, позволяющий вводить санкции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Отмечается, что новый механизм будет похож на процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту США право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага".

Телеканал сообщает, что главная цель указа Трампа состоит в том, чтобы правительства таких стран выполняли требование Вашингтона по освобождению американцев, а также побудить собственных граждан не посещать такие государства.

